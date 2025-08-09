Sivas'ta alacak verecek kavgasında kan aktı: Yaralılar var

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.08.2025 11:42:00
İHA
Divriği ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak grupları ayırdı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşmesi ve tarafların yakınlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, önce havaya uyarı ateşi açarak grupları ayırmaya çalıştı.

Kalabalığın dağılmaması üzerine biber gazı ile müdahale eden ekipler, olayların daha fazla büyümesini önledi.

Kavgada sopa ve bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, Divriği Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavgaya karışan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

 

