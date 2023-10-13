Akrabasının cenazesine giderken otomobilin çarpmasıyla öldü

Samsun'da, İbrahim Ö.'nün (36) otomobiliyle çarptığı, akrabasının cenazesine giden Kıymet Düzgün (42), hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 14:21
Akrabasının cenazesine giderken otomobilin çarpmasıyla öldü
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Feci kaza, Çarşamba ilçesinde iddiaya göre, İbrahim Ö., kullandığı 06 GB 150 plakalı otomobille seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarında yürüyen ve akrabasının cenazesine gittiği öğrenilen Kıymet Düzgün'e çarptı.

KURTARILAMADI

Düzgün, çarpmanın etkisiyle sürüklenip yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzgün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 


Samsun

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