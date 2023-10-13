Akrabasının cenazesine giderken otomobilin çarpmasıyla öldü
Samsun'da, İbrahim Ö.'nün (36) otomobiliyle çarptığı, akrabasının cenazesine giden Kıymet Düzgün (42), hastanede hayatını kaybetti.
Feci kaza, Çarşamba ilçesinde iddiaya göre, İbrahim Ö., kullandığı 06 GB 150 plakalı otomobille seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarında yürüyen ve akrabasının cenazesine gittiği öğrenilen Kıymet Düzgün'e çarptı.
KURTARILAMADI
Düzgün, çarpmanın etkisiyle sürüklenip yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzgün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bora Kaplan ve 1 milyar TL’lik skandal
- 'Batık değiliz' dedi, konkordato İstedi
- İlber Ortaylı tarafından önerilen 26 film!
- Tarikatçılar şimdi de taharete taktı!
- Çocuğa cinsel istismara tahliye!
- Mustafa Şentop ile baskı kurmaya mı çalıştılar?
- İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi
- Erdoğan 'montaj'ı unuttu
- Bir festival yasağı daha!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!