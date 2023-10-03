Yurttaşlar kampanya başlattı: O ilçede cenazede ikram yapılmıyor

Ankara’nın Evren ilçesinde, 1 yıldır cenazelerde pide, yemek ve lokum verilmesi uygulamasının kaldırılması ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:26
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Ankara’nın Evren ilçesinde cenaze evinde pide ve lokum ikramı yapılması bir yıldır düzenlenen kampanya ile verilmiyor. Bu kampanyanın başlatılmasında öncülük eden yerel gazeteci Ali Rıza Yıldırım, hayatını kaybeden kişinin yakınlarının yemek verme derdine düşmesinin onları zor duruma düşürdüğünü, ayrıca maddi açıdan da zorladığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta cuma namazı vaazında Evren Müftüsü Mehmet Usta da uygulamanın kaldırılmasına destek verdi. İlçe sakinleri de uygulamanın kalkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


evren Ankara belediye

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