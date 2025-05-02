Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın çirkin ifadeleri gündem oldu: 'Ananın haline gülüyorum...'
Akşam Gazetesi’nin Ankara temsilciliğini yürüten aynı zamanda da TRT Haber ve A Haber’de de program yapan yandaş gazeteci Emin Pazarcı, kendisine sosyal medyadan yorum yazan kişilere verdiği çirkin cevaplarla tepki çekti.
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Emin Pazarcı’nın sosyal medyada verdiği cevaplarla tepki çekti.
Pazarcı, Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen mal varlığı listesini paylaşarak, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu olduğunu iddia ettiği belgeyi gündeme taşıdı.
Emin Pazarcı’nın paylaşımlarına yorum yapan birçok kullanıcı, belgelerde yer alan bilgilerin, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı için olağan ticari işlemler olduğunu belirtti.
"ANAN GETİRDİ"
Kullanıcılardan biri olan @xxwadexx16’nın, “Sen nereden buldun MASAK raporunu elden mi verdiler?” sorusuna Pazarcı’nın yanıtı, “Anan getirdi” oldu.
Bir başka tweette ise kendisine "neden güldüğünü" soran bir sosyal medya kullanıcısına ise "Ananın haline" diye yanıt verdi.
Pazarcı ayrıca bazı kullanıcılara "Pisliklere sifon çekilir" yanıtını da verdi.
Emin Pazarcı'nın çirkin ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.
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