Gazeteci Çocuk filminin konusu ne? Gazeteci Çocuk filminin oyuncuları kim?
Gazeteci Çocuk (Paperboy) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gazeteci Çocuk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gazeteci Çocuk filminin konusu ne? Gazeteci Çocuk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gazeteci Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Gregory Hoblit oturuyor. Filmin senaristliğini Glenn Gers ve Daniel Pyne üstleniyor. Peki, Gazeteci Çocuk filminin konusu ne? Gazeteci Çocuk filminin oyuncuları kim?
GAZETECİ ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir muhabir, idam cezasını bekleyen bir mahkumun karışmış olduğu, bir cinayeti soruşturmak üzere eski evi Florida'ya gider.
GAZETECİ ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Cusack
Nicole Kidman
Matthew Broderick
Zac Efron
David Oyelowo
GAZETECİ ÇOCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gazeteci Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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