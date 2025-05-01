Yayınlanma: 01.05.2025 - 19:51

Güncelleme: 01.05.2025 - 19:51

Gazeteci Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Gregory Hoblit oturuyor. Filmin senaristliğini Glenn Gers ve Daniel Pyne üstleniyor. Peki, Gazeteci Çocuk filminin konusu ne? Gazeteci Çocuk filminin oyuncuları kim?

GAZETECİ ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir muhabir, idam cezasını bekleyen bir mahkumun karışmış olduğu, bir cinayeti soruşturmak üzere eski evi Florida'ya gider.

GAZETECİ ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Cusack

Nicole Kidman

Matthew Broderick

Zac Efron

David Oyelowo

GAZETECİ ÇOCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gazeteci Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.