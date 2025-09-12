Aksaray'da dehşet... Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu: İntihar girişiminde bulundu!

Olay, saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi 6717 Sokak’ta tek katlı müstakil bir evin önünde meydana geldi.

19 yaşındaki Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak’ı tabancayla elinden yaraladı. Ardından kardeşi Umut Tan’ı başından ve annesi Medine Tan’ı başından ve omuzundan tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı.

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralılardan Ömer Can Tan, annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.