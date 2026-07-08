Aksaray'da iş cinayeti: Fabrika inşaatının çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Aksaray'da yapımı devam eden bir fabrikanın inşaatında meydana gelen iş kazası ölümle sonuçlandı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika inşaatının çatı kısmında çalışmakta olan 48 yaşındaki Serkan Kurt, henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.

Olayı gören mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale ve kontrolde, işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kurt'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan ölümlü kazaya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.