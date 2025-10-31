Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aksaray'da korkunç kaza... TIR sürücüsü feci şekilde can verdi!

Aksaray'da korkunç kaza... TIR sürücüsü feci şekilde can verdi!

31.10.2025 16:55:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Aksaray'da korkunç kaza... TIR sürücüsü feci şekilde can verdi!

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole düşerken, düşmenin etkisiyle sürücü kum altında kalan kabin içinde hayatını kaybetti.

Aksaray-Adana karayolunun 30. kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay'dan Gebze'ye inşaat kumu götüren Furkan Altınsoy (24) idaresindeki 31 APL 971 TIR Aksaray'a 30 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada TIR'ın düşmesiyle dorsede yüklü olan inşaat kumu kabinin üzerine yığılırken, TIR sürücüsü kabinin kumlar altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri kum altında kalan kabinin içindeki sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekipler kısa sürede kabine ulaşırken, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #aksaray #sürücü #TIR

İlgili Haberler

Adıyaman'da feci kaza... Okul servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
Adıyaman'da feci kaza... Okul servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var! Okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Beşiktaş’ta feci kaza... Ölü ve yaralı var!
Beşiktaş’ta feci kaza... Ölü ve yaralı var! Beşiktaş’ta seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçitte kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi ise ağır yaralandı.
Serinova Belde Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi!
Serinova Belde Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi! Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı aktarıldı.