Aksaray'da müdürü tarafından öldürülen işçinin babası: 'Bu davadan asla vazgeçmeyeceğim!'

Aksaray’da çalıştığı dondurma fabrikasının müdürü Yaşar Can Kahya (29) tarafından öldürülen Tekin Atılgan’ın babası Kıbrıs Gazisi Veysi Atılgan, oğlunun cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakkında kayıp ihbarı verilen 2 çocuk babası Tekin Atılgan’ın, Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış, cesedinin Niğde’nin Altunhisar ilçesinde bir araziye atıldığı tespit edilmiş ve katil zanlısı işletme müdürü Yaşan Can Kahya da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"OĞLUM İSTİFASINI VERMEK İSTEMİŞ, 'HIRSIZLIKLARINA GÖZ YUMAMAM' DEMİŞ"

Baba Veysi Atılgan, işletme müdürü Yaşar Can Kahya’nın işletmeden aldığı paralarla silah ve araba ticareti yaptığını ve oğlunun hırsızlığa göz yummadığı için öldürüldüğünü savunarak, "Katil, firmanın sahibinin oğlu. Oğluma 8 kurşun sıkarak hunharca katletti. Oğlum işten ayrılmak istediğini söylemesine rağmen firma sahibinin ısrarı üzerine çalışmaya devam etti. En son işten ayrılmaya gittiği gün istifasını vermek istemiş. 'Ben buradan ekmek yiyorum, senin hırsızlıklarına göz yumamam' demiş" ifadelerini kullandı.

Şüphelinin, olay akşamı 19.00 sıralarında oğlunu iş yerine çağırdığını ve 8 el ateş ederek öldürdüğünü söyleyen baba Atılgan, şu bilgileri verdi:

"Oğlumun cesedini buzdolabının içine koyup üzerini dondurmalarla kaplıyor. Katil oğlumu öldürdükten sonra oğluma ait arabaya binip oğlumun evine gidiyor. Kameraların görmediği bir yerde oğlumun arabasının plakasını söküyor ve arabasını garaja bırakıyor. Sabah oğlumun arabasına binip Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kamera görmeyen noktasında otoparka bırakıyor ve oradan taksiye binip gidiyor. Katil evine gelip şahsi arabasını aldıktan sonra iş yerine gidiyor. Günlük rutin sevkiyat işlerini tamamladıktan sonra personeli gönderiyor."

"'DONDURMA İSTEDİLER' YALANIYLA CESEDİ ESNAFLA BİRLİKTE ARACA YÜKLEMİŞ"

Personeli eve gönderen şüphelinin esnaf 3 genci çağırdığını belirten acılı baba Veysi Atılgan, "Niğde’den acil dondurma istediler, bana yardım edin şu dondurma dolabını araca yükleyelim' diyerek esnafların yardımıyla dondurma dolabını arabaya yüklüyor. Sonra da Niğde Altunhisar taraflarında boş araziye oğlumun cansız bedenini atıyor" açıklamasında bulundu.

"ADALETİN EN AĞIR ŞEKİLDE BU CANİYE CEZA VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Aksaray Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet ve Asayiş Şubesi ekipleri, kayıp ilanı sonrasında titizlikle çalışmalara başlarken, kamera kayıtlarının incelenmesi, dondurma araçlarının güzergahının kontrol edilmesini kapsayan 36 saatlik yoğun mesai sonrasında cesedin Niğde Altunhisar’da olabileceğini tespit etti. Polis, 18 kişilik ekip ve drone destekli arama çalışması sonucunda Atılgan’ın cesedine ulaştı.

Yapılan titiz çalışmalar için ekiplere teşekkür eden baba Atılgan, "Bu saatten sonra hukuki süreç devreye girecek, adaletin en ağır şekilde bu caniye ceza vereceğine inanıyorum. Sonuna kadar oğlumun yasal tüm haklarını savunacağız. Bu davadan asla vazgeçmeyeceğim, kanunlar çerçevesinde mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Acılı baba Veysi Atılgan, 1988'de elim bir trafik kazasında 8 yaşındaki oğlunu, 2015'te hastalık nedeniyle eşini, aynı gün bir alışveriş merkezinde çıkan yangında kız kardeşini ve şimdi de cinayet sebebiyle oğlunu kaybettiğini belirtti.