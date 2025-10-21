Aksaray’da polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: Yaralılar var!

Olay, Aksaray-Adana karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’de intihar eden polis memuru Ahmet Derin’in cenazesi defnedilmek üzere Aksaray’ın Hamidiye Mahallesi’ndeki mezarlığa getirildi. Defin işlemlerinin ardından yaklaşık 15 araçlık konvoy şehir merkezine dönerken saldırıya uğradı.

4 ayrı araçtan inen saldırganlar, sopa ve taşlarla hem araçlara hem de ölen polis memurunun yakınlarına saldırdı. Saldırıda şahısların yumruklu saldırı anları bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı sonrası saldırganlar araçlarına binerek, şehir merkezine doğru kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki araçların çevresinde yaşanan arbede ve saldırganların yurttaşları darbettiği anlar yer alıyor. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.