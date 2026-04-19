Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aksaray'da zincirleme kaza... Yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi: 7 yaralı

19.04.2026 22:09:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Aksaray’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu sürücüsünün kontrolün çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarptıktan sonra durabildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi.

Alpaslan Ceylan (41) yönetimindeki 50 AV 885 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs, 10 araca çarparak durabildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #kaza #aksaray #yolcu otobüsü

İlgili Haberler

Eyüpsultan'da 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı
Eyüpsultan'da 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da faciadan dönüldü: Kartal'da 6 araçlık zincirleme kaza!
İstanbul'da faciadan dönüldü: Kartal'da 6 araçlık zincirleme kaza! Kartal TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu.
Kağıthane’de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
Kağıthane’de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi Kağıthane’de oluşan trafik yoğunluğu sırasında sürücüsünün ani fren yaptığı otomobil, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, Sadabad 1 Viyadüğü bir süre trafiğe kapandı.