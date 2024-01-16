Aksaray'da 2 grup arasında kavga: 3 yaralı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kargo şirketi çalışanları ile baba ve iki oğlu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
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Şehit Recep Bozdağ Caddesi'ndeki bir işyerinde kargo çalışanları Oğuz G. ve Muhammet Ö. ile İsmail E. ve 2 oğlu arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail E. kaldırımdaki parke taşını alarak Oğuz G.'nin başına vurdu. Muhammet Ö. ve İsmail E. çıkan kavgada darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Oğuz G., Muhammet Ö. ve İsmail E. ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu kavga, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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