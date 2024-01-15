Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 17:02

Güncelleme: 15.01.2024 - 17:32

Alınan bilgilere göre, merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı’nda aralarında husumet bulunan iki grup, cadde kenarındaki kaldırımda karşı karşıya geldi. Darp ve silah kullanılan olayda 1 kişi öldü, 3 yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, o anlar çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.