Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı’nda aralarında husumet bulunan iki grup, cadde kenarındaki kaldırımda karşı karşıya geldi. Darp ve silah kullanılan olayda 1 kişi öldü, 3 yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, o anlar çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
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