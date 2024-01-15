Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 17:02
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Alınan bilgilere göre, merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı’nda aralarında husumet bulunan iki grup, cadde kenarındaki kaldırımda karşı karşıya geldi. Darp ve silah kullanılan olayda 1 kişi öldü, 3 yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, o anlar çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.


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