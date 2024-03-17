Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Sadık Göktaş (39) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:18
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Feci kaza, dün akşam saatlerinde Gülağaç ilçesi Narköy yakınlarında meydana geldi. Sadık Göktaş yönetimindeki 51 HY 614 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullatif Kuzucu'nun (29) kullandığı 70 AAE 500 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sadık Göktaş, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı araçtaki Doğan Göktaş (60) ile diğer aracın sürücüsü Abdullatif Kuzucu ve yanındaki Betül Kuzucu (26), Nehir Kuzucu (7), Muhammed Kuzucu (2) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırıldı.

Sadık Göktaş'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

 


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