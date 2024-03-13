Aksaray’da uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:20

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:20

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, ikametini ve kimliğini tespit ettiği T.Ç. isimli şahsı takibe aldı.

2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 7 gram sentetik cannabinoid/bonzai, 4 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca mermisi ve 3 adet kama şeklinde kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.Ç., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.