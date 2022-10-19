Aksaray'da besin zehirlenmesi şüphesiyle 56 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Aksaray’da Hasandağı Ortaokulu’ndan 56 öğrenci, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin Aksaray Belediyesi’ne ait mobil çorba aracından yemek yedikten sonra rahatsızlandıkları belirtildi.
Aksaray’da TOKİ Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Hasandağı Ortaokulu öğrencileri, Aksaray Belediyesi’ne ait mobil çorba aracından yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Öğrencilerde mide bulantısı, baş ağrısı ve kusma şikayetleri ortaya çıkınca okul yönetimi, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekipleri, 56 öğrenciyi besin zehirlenmesi şüphesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.
"OKULDA YEMEK YEDİK,TARİHİ GEÇMİŞ DİYORLAR"
Olayın duyulması üzerine çocukların yakınları hastaneye geldi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle gelen öğrenciler, serum takılarak tedavi altına alındı. Öğrenciler, gazetecilerin soruları üzerine “Okulda ekmek yedik, tarihi geçmiş diyorlar. Çorba içtik, onun üzerine mide bulantısı” dedi.
Öğrencilerin tedavi sürecinde hastanede görüntü almak isteyen gazeteciler ise güvenlik görevlilerince “Alma buradan görüntüyü, çık dışarı. Başhekim az önce geldi, uyardı. Ambulanstan inerken alsaydın görüntünü” diyerek engellendi.
Aksaray İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç, çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu, bütün teknik ve tıbbi müdahalenin yapıldığını açıkladı. 56 çocuktan 54'ü taburcu edilirken, 2 çocuk gözlem altına alındı.
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