Aksaray'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Aksaray'da tadilat yaptığı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Büyük Bölcek Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan Reşat Er (62), yaklaşık 3 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, işçinin düştüğü alanda inceleme yaptı.
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