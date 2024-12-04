Aksaray’da dehşet: Tartıştığı kahvehane sahibini bıçakladı!

Aksaray’da alkollü olarak geldiği kahvehaneden çıkarılmak istenen şahıs, kendisini uyaran kahvehane sahibiyle önce tartıştı, sonra da bıçaklayarak yaraladı.

Aksaray’da dehşet: Tartıştığı kahvehane sahibini bıçakladı!
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 15:57

Aksaray’ın merkeze bağlı Doğanlarla köyünde, Doğanlarla köyünde ikamet eden 52 yaşındaki Y.D., alkollü olarak girdiği köy kahvehanesinde kahvehane sahibi A.T. (47) tarafından alkollü olduğu ve çıkması gerektiği konusunda uyarıldı.

BELİNDE TAŞIDIĞI BIÇAĞI ÇIKARDI

Uyarılara uymayıp kahvehane sahibiyle tartışmaya giren Y.D., bir süre sonra belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak kahvehane sahibini bıçakla yaraladı. Olay üzerine kahvehanede bulunan diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.T.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaralanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Y.D. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #112 Acil #aksaray

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