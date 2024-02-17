Aksaray’da kaçak sigara operasyonu: 6 tutuklama

Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:45

Güncelleme: 17.02.2024 - 17:46

Sigara kaçakçılarına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay önce 6 ayrı şüpheliye yönelik takip başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüpheli şahısları adım adım takip etti.

6 GÖZALTI

Teknik ve fiziksel olarak yapılan takiplerde yeterli delil ve bulgular üzerine harekete geçen KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şehir genelinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen KOM ekipleri 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 bin 420 adet dolu makaron, 289 kilogram kıyılmış tütün, 27 bin 800 adet boş makaron, 8 kilogram paketli tütün, 10 adet manuel sigara dolum makinası, 3 adet otomatik sigara dolum makinası ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubedeki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.