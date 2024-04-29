Aksaray'da kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı; kurtarılamadı
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek giderken Aksaray'da kara yolunda canlı yayın yaptığı sırada kamyonun çarptığı Neşet Turan (36), hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 8 gün önce 2 arkadaşı ile yola çıktı. 2 arkadaşı ile güzergah boyunca ilerleyen Turan, dün saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı.
Bir yandan yürüyüp, bir yandan da yayın yapan Turan'a, kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaçarken, yaralanan Turan kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şoför jandarma tarafından aranıyor. Öte yandan cenazenin işlemler sonrası memleketi Kayseri'ye götürüleceği öğrenildi.
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