ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı

ABD’de kaldığı evde ölü bulunan 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, memleketi Adana’da toprağa verildi.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 20:25
ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news

İşte benim Stilim televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.

Taktaş’ın cenazesi, hava yoluyla getirildiği Adana’da dün Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş’ın mezarına kırmızı çiçekler dikildiği görüldü.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Taktaş’ın ailesi, daha önce de darbedilen kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti. Aile, avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı olan kızlarının sevgilisi Andre Can F.’den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Taktaş’ın sosyal medya hesabının da sevgilisi tarafından ele geçirildiği iddia edildi.


Yağmur Taktaş haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Kan donduran iddia: İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Kan donduran iddia: İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş eski sevgilisi tarafından öldürüldü
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan korkutan paylaşım: 'Kendimi öldüreceğim'

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan korkutan paylaşım: 'Kendimi öldüreceğim'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı

Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’

Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı: Türkiye için endişe verici

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı: Türkiye için endişe verici
Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı

Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı
Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
En son 2019’da yapılan Çalışma Meclisi, Beştepe'de toplanacak: Saray 1 Mayıs’a katılacak!

En son 2019’da yapılan Çalışma Meclisi, Beştepe'de toplanacak: Saray 1 Mayıs’a katılacak!
Avukatlar sokağa çıkıyor

Avukatlar sokağa çıkıyor