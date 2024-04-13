Bir gecede 1 milyon dolar kaybeden kripto para fenomeni: 'Benim için hayat bitti'

“Crypto Nerd” isimli X kullanıcısı, kaldıraçlı işlem yaptığı kripto para borsasında bir gecede 1 milyon dolar kaybettiğini açıkladı. 2017 yılından beri kripto para ile ilgilendiğini ve tüm hayatının bu olduğu ifade eden kullanıcı, “benim için hayat bitti” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 15:59
Bir gecede 1 milyon dolar kaybeden kripto para fenomeni: 'Benim için hayat bitti'
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Tüm dünyada ‘kripto para’ çılgınlığı devam ediyor.

X'te (Twitter) “Crypto Nerd” isimli kullanıcı da “PEPE” isimli kripto parada kaldıraçlı işlem gerçekleştirdi.

Tüm gece kripto para için bilgisayar başında kaldığını ifade eden kullanıcı, sonrasında uykusu geldiği için bilgisayarı kapatarak uyudu.

Sabah kalktığında ise tüm parasını yaptığı kaldıraçlı işlem sebebiyle kaybettiğini gördü.

Banka hesabında 1000 dolar bile olmadığını ama kripto para borsasında 1 milyon dolardan fazla parası olduğunu söyleyen “Crypto Nerd”, 2017 yılından beri tüm zamanını kripto para ile uğraşmaya harcadığını söylüyor.

"HAYATIM BİTTİ"

Hiçbir arkadaşı olmadığını sadece bir annesi olduğunu belirten kullanıcı, yaşadığı ciddi kayıp sonrasında kendisi için hayatın bir anlamı kalmadığını da ifade etti.


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