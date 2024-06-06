Aksaray’da keser ve tornavidalı kavga: 4 yaralı

Aksaray’da 'kız meselesi' yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi kafasından keserle 3 kişi de tornavida saplanması sonucu yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 23:51
Aksaray’da keser ve tornavidalı kavga: 4 yaralı
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Şeyhamit Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı bağlantı kavşağında 'kız meselesi' yüzünden daha önce husumetli bulunan 2 grup konuşmak için buluştu.

Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cadde ortasında çıkan kavgada taraflarda tornavida ve keserlerle birbirlerine saldırırken, olayda A.D. (30), M.A. (26) M.A. (18) ve Y.A. (47) yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Yaralılardan kafasına keserle vurulan A.D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 7 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.


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