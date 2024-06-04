Diyarbakır'da 'yol verme' kavgası: Pompalı tüfek, bıçak, sopa...
Diyarbakır'da motokurye ile mobilya firmasına ait kamyonetin sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde motokurye ile bir mobilya firmasına ait kamyonetin sürücüsü arasında trafikte 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Mobilya firmasının önünde de devam eden tartışma, sürücülerin yakınlarının da dahil olmasıyla pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Biri pompalı tüfekle, 3'ü ise bıçakla ve sopayla olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dicle Üniversitesi ve Selahattin Eyyubi Devlet hastanelerine götürüldü. Mobilya firmasının camları da kırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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