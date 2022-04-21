Aksaray'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

AA
21 Nisan 2022 Perşembe, 14:49
Aksaray'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen S.B. (32) ile H.İ.T'yi (21) belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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