Aksaray’da otomobil cipe arkadan çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da trafikte ani fren yapan cipe otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray’da otomobil cipe arkadan çarptı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:24

Şeyhhamit Mahallesi 40 metrelik yol üzerinde, H.İ.Ç. (59) idaresindeki yabancı plakalı BMW marka cip, önüne aniden bisikletli çıkması nedeniyle ani fren yaptı.

Ani fren yapmasıyla arkadan gelen O.O. (59) yönetimindeki 06 RB 522 plakalı otomobil cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar yaşanırken otomobilde bulunan A.O. (59) ve kızı Ö.Ç. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #aksaray

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