Aksaray'da şüpheli ölüm: Binanın önünde kanlar içinde bulundu... Ameliyat ayrıntısı!

Aksaray'da iki hafta önce rahatsızlığı nedeniyle boğazından ameliyat olan Cuma Sağlam (48), oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu. Boğazında kesi olduğu belirlenen Sağlam'ın yarasının ameliyat kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor.

Aksaray'da şüpheli ölüm: Binanın önünde kanlar içinde bulundu... Ameliyat ayrıntısı!
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DHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:18

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında, Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde meydana geldi.

Binanın önünde Cuma Sağlam’ı kanlar içinde yatarken bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin kontrolünde Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, Cuma Sağlam'ın, binadan kanlar içinde çıkıp, yere yığıldığını belirledi.

İki hafta önce rahatsızlığı nedeniyle boğazından ameliyat olan Sağlam'ın, adli tabip tarafından yapılan ilk incelemesinde boğazında kesi olduğu saptandı. Boğazındaki kesinin, ameliyat kaynaklı olup olmadığının araştırılması için Sağlam'ın cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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