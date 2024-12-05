Denizli'de yalnız yaşadığı apart dairesinde ölü bulundu!
Pamukkale ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 49 yaşındaki Cüneyt Al, yalnız yaşadığı apart dairesinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bir apartta yalnız yaşayan Cüneyt Al’dan (49), haber alamayan yakınları yaşadığı apart dairesinin yöneticisine ulaşarak yardım istedi.
Apart yöneticileri Cüneyt Al’ın yaşadığı daireye giderek kendisine ulaşma çabaları sonuçsuz kalınca, polis ekipleri eşliğinde daireye girdi. İçeriye giren ekipler, Cüneyt Al’ı hareketsiz halde buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Al’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #apart #cansız beden #Denizli #otopsi
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