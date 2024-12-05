Denizli'de yalnız yaşadığı apart dairesinde ölü bulundu!

Pamukkale ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 49 yaşındaki Cüneyt Al, yalnız yaşadığı apart dairesinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de yalnız yaşadığı apart dairesinde ölü bulundu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:45

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bir apartta yalnız yaşayan Cüneyt Al’dan (49), haber alamayan yakınları yaşadığı apart dairesinin yöneticisine ulaşarak yardım istedi.

Apart yöneticileri Cüneyt Al’ın yaşadığı daireye giderek kendisine ulaşma çabaları sonuçsuz kalınca, polis ekipleri eşliğinde daireye girdi. İçeriye giren ekipler, Cüneyt Al’ı hareketsiz halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Al’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #apart #cansız beden #Denizli #otopsi

İlgili Haberler

Bartın'da yaşlı çift evinde ölü bulundu

Bartın'da yaşlı çift evinde ölü bulundu
Üniversite öğrencisi yatağında ölü bulundu

Üniversite öğrencisi yatağında ölü bulundu
Zonguldak'ta 42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!

Zonguldak'ta 42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler