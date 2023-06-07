Aksaray'da zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı

İstanbul'dan kalkan eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Aksaray'a bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya düştü. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, düşme sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 14:49
Aksaray'da zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı
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Aksaray'da bulunan bir arsaya düşen eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.

"DURUMLARI İYİ"

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi" dedi.

Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Pilotların Hakan Zengin ve Hakan Göktürk olduğu öğrenildi.


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