Aksaray'daki benzin istasyonunda çakmak yaktı: 2 kişi yaralandı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:23

Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda benzin istasyonunda benzin dolum sırasında müşterinin depo kontrol amacıyla çakmak yakması neticesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Benzin istasyonu çalışanları önce yanan vatandaşlara müdahale etti, daha sonra ATV aracı ve pompayı söndürdü. Ardından petrol istasyonu çalışanları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri yangın yerine sevk edildi. Ambulans ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Buradan Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Mustafa Akıl’ın hayati tehlikesinin devam ettiği, istasyon çalışanı Mehmet Akbulut’un ise bacağında ve kollarında yanıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“12 SANİYE GİBİ KISA BİR SÜRECE BİR FACİAYI ÖNLEDİK”

Olayı anlatan istasyon vardiya şefi Muhammet Ergin, “Olay ben bu pompada yakıt veriyordum diğer pompadan bağrışma duydum alevler bir anda yükseldi diğer arkadaşlarımla birlikte soğuk kanlı şekilde ilk önce yaralı arkadaşlarımızı söndürdük daha sonra pompa ve ATV aracını söndürdük. Yangını 12 saniyede kontrol altına aldık. Bu tip yangınlar ile alakalı ayda 1 kere eğitim alıyoruz, ilk yardım eğitimi. Bu şekilde facia, yangın konularıyla ilgili arkadaşlarımızla da ilgileniyoruz bilgilendiriyoruz. Görüldüğü gibi 12 saniye gibi kısa bir sürece bir faciayı önledik. Şirket sahiplerimiz bu konuyla ilgili bizi ödüllendirdi, ödül için yapmadık bunu sadece bizim aklımızdaki burayı kontrol altına almaktı sağ olsunlar onlarda bizi sevindirdi, ödüllendirdi” dedi.

“MÜŞTERİLERİMİZE ÖZELLİKLE TELEFONLA OYNAMAMALARINI SİGARA İÇMEMELERİNİ ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUZ”

Akaryakıt istasyonu işletme sahibi Osman Yılmaz ise şunları söyledi:

“Aksaray şehir merkezinde bulunan bu istasyonun sahibiyim. Olay günü işletmemizde değildim kamera kayıtlarını incelediğimiz zaman gördüğümüz kadarıyla ATV sürücüsü yakıt aldığı sırada çakmak ile deponun orada bir ateşleme yapıyor onun sonucunda çıkan alevle hem kendisi yaralanıyor hem pompa görevlisi yaralanıyor. İstasyonumuzdaki diğer arkadaşlarımızın soğuk kanlılığı sayesinde hızlı bir şekilde müdahale ediliyor 12 saniye gibi kısa bir sürede yangın tamamen kontrol altına alınıyor. ATV motorundan bir yangın çıkıyor akaryakıt pompasına sıçrayan bir yangın var yanan bir müşteri ve pompa görevlimiz var. İstasyonumuzda ayda 1 sefer acil durumlarla ilgili elemanlarımıza eğitim veriyoruz. Yangın tüplerinin periyodik kontrollerini çok iyi bir şekilde yaptırıyoruz, basınçlarını sürekli kontrol ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda da sürekli dışarıdan eğitimlerimizi alıyoruz. Personelimizin ayağında bir yanma oldu şu anda Konya Şehir Hastanesi'nde yatıyor hem hastanedeki yetkililerden bilgi alarak takip ediyoruz hem arkadaşımız konuşabilir durumda onunla da sürekli temas halindeyiz. Üzücü bir olay oldu keşke olmasaydı. Akaryakıt istasyonlarında müşterilerimize özellikle telefonla oynamamalarını sigara içmemelerini özellikle rica ediyoruz. Bu işletmeler çok tehlikeli olduğu için dikkat edilmesi lazım çok kısa bir sürede çok büyük felaketler olabilir. ATV sürücüsü de Konya Şehir Hastanesi’nde yaralı olarak yatıyor tedavi altında olay anında gelen itfaiye ekiplerinin olay yerinde bulduğu bir çakmak var itfaiye raporunda da büyük ihtimalle geçecektir henüz elimize geçmedi. Savcılık soruşturmayı başlattı.”