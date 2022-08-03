Edirnekapı’da ağaçlık alanda yangın
Edirnekapı D-100 Karayolu Haliç istikametinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Edirnekapı D-100 Karayolu Haliç istikametinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda saat 06.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Video Haberler
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı
- Meriç'te insanlık dramı: Nehrin ortasında doğum yaptı
- Çocukların TikTok merakı 'hastanelik' etti!
- Tek katlı ev 'bomba' gibi patladı: 1 yaralı
- Edirnekapı’da ağaçlık alanda yangın
- Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip vurdu
- AKP’li Şamil Tayyar'dan ÖSYM çıkışı
- Çorum'da 2 ev küle döndü: 1 ölü 1 yaralı
- CHP'nin ilk hedefi belli oldu
- Bağcılar’da yangın! 5’i çocuk 11 kişi kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- CHP harekete geçti
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!