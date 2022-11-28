Aksaray'daki bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 12:53

Organize sanayi bölgesinde yapı malzemesi üreten bir fabrikada bugün saat 08.00 sıralarında 3 çocuk babası İmdat Tosun pres makinesine sıkıştı.

Durumu fark eden diğer işçiler müdahale ederek Tosun’u sıkıştığı yerden çıkardı. Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tosun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.