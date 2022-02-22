Aksaraylı besici: Biz de açız, hayvanlar da aç. Ölüyoruz kimse görmüyor

22 Şubat 2022 Salı, 17:55

Yem fiyatlarındaki fahiş artış sebebiyle hayvancılığın durma noktasına geldiğini belirten Aksaraylı üreticilerden Ali Yıldırım, "Şu an ‘kar ediyorum’ diyen üretici ya da çiftçi bulamazsınız. Maliyetinden çok aşağı hayvanlarımızı elimizden çıkartıyoruz. Başka çaremiz yok, kaba yem fiyatı ortada. Mevcut KDV zamlarının düşürülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadı" dedi.

Aksaray Canlı Hayvan Ticaret Borsası’nda, Aksaray'ın ilçe ve beldelerinden gelen çiftçiler ve üreticiler son yıllarda yeme gelen yüksek zamlardan dolayı ellerindeki süt inekleri ve büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının maliyetlerini karşılayamadıklarını bu nedenle de hayvanlarını kesime gönderdiklerini ya da sattıklarını söyledi. Sattıkları hayvanlarla diğer ahırlarında bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem almaya çalıştıklarını söyleyen üreticiler bu süreç böyle devam ederse hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirterek yetkililerden yem fiyatlarına mutlaka bir çözüm bulmalarını istedi.

"BİZ DE AÇIZ, HAYVANLAR DA AÇ"

50 yaşındaki İsmail Gedik yıllardır çiftçilik üreticilik yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Geçen sene mandırada 100 kişi vardı. Bu sene sayı 20'ye kadar düştü. Açız, artık hayvancılığı yapamıyoruz. Boğazımıza kadar geldi. Biz de açız, hayvanlar da aç. Bugün pazarda bir ineği 10 bin liraya satsan ne olur? Sattığımız parayla yem alamıyoruz. Hayvan yemleri çok yüksek, etin fiyatı çok düşük. Yetkililerin bir an evvel yüksek yem fiyatlarına müdahale etmesi gerekmektedir. Ürettiğimiz malı zararına satıyoruz. Bütün çiftçiler üreticilerin durumu berbat. Çekilen krediler var. Bu kredilerle hayvan aldılar. Ama zararına sattılar. Bu kredileri nasıl ödeyecek bu çiftçiler. Mazot fiyatı 16 lira olmuş. Gübre fiyatları el yakıyor. Ölüyoruz kimse görmüyor. Hayvancılık bitme noktasına geldi. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz."

"ELİMİZDEKİ HAYVANLARI SATTIK"

52 yaşında çiftçilik ile uğraşan Recep Dikmen 400 baş hayvanı olduğunu 200’e düştüğünü söyleyerek “Yem ve samana para yetiştiremedik. Elimizdeki hayvanları sattık. Devlet arada bir arpa desteği veriyor. Ya da destek veriyor, alan alıyor, alamayan alamıyor. Üretici perişan vermese ondan iyi değil. Yeter devlet destek vermesin, ama yem, mazot ve diğer girdilere de zam gelmesin" dedi.

Yem fiyatlarına gelen zamları eleştiren 34 yaşında çiftçi Abdullah Koçak, "Yem fiyatları yüzde 100 arttı. Bizler hayvanlarımızı satarken yüksek fiyat isteyince alıcımız olmuyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz" dedi.

"MALİYETİN ALTINDA SATIYORUZ"

Uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla uğraştığını söyleyen 48 yaşındaki Çiftçi Ali Yıldırım ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şu an ‘kar ediyorum’ diyen üretici ya da çiftçi bulamazsınız. Maliyetinden çok aşağı hayvanlarımızı elimizden çıkartıyoruz. Başka çaremiz yok, kaba yem fiyatı ortada. Mevcut KDV zamlarının düşürülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadı. Mazot sabit kalsın, gübre fiyatları sabit kalsın. Yeter, mazotun ve diğer girdilerin yükselişi durdurulsun ya da sabitlensin. Üretici de mutlu olur fiyatlar da ucuzlar. Geçen sene 130 TL'ye olan yem, bu sene 230 lira. Bine yakın küçükbaş hayvan besiciliği yapıyorduk. Artık bu sayılar hayal oldu bizim için. Cebimizde akşam yatarken 100 lira ile yatıyoruz, sabah kalkınca bir bakmışız hop 30 lirası 40 lirası gitmiş."