Besiciler isyan etti: 350 hayvan getirdim 26'sını sattım

22 Temmuz 2021 Perşembe, 16:26

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Adıyaman hayvan pazarını gezerek, ellerindeki hayvanı satamayan besicileri dinledi.

Bir besici, "350 mal getirdim, 26 tane hayvan sattım. Bugünkü zararım sermayede 120 bin lira. Götür, getir, yedir, içir 150 bin lira. 150 bin lira ile de bizim gibi garibanlar batar gider” dedi.

ZİNCİR MARKET TEPKİSİ

Zincir marketlerin kurbanlık eti satmasından şikâyet eden aynı besici; şunları söyledi:

“Bizim anlamadığımız; aşağı yukarı 250 bin hayvan kesilmesi lazım, en az yani. Tahminime göre, 15 bin - 20 bin hayvan satıldı. Bu kalan 235 bin hayvan nerede alındı, nerede kesildi? Bir inek yedi kişiden fazla kesilmez. Vatandaş büyük marketler zincirinden alıyor, bir inek kesiyor o ineği 40 kişiye pay ediyor. Bunların önüne geçemez miyiz? Adıyaman’da 250 bin hayvan kesilseydi, kimse mağdur olmazdı. Kesilen kurbanlıklar da yerini bulurdu. Bir inekten 40 hisse çıkmaz yedi hisse çıkar.”

"MERA YOK, SUYU MEZARLIKTAN TAŞIYORUZ"

Bir besici "Geçen sene arpayı bin 300 liraya aldım. Bu sene bin 800 liraya aldım. Ben nasıl hayvan besleyeyim?" derken; bir diğeri de hayvan pazarındaki durumu şöyle anlattı:

"Mera yok. Meraları bile satıyorlar ya da kiralık veriyorlar. Üretici ne yapsın? Üretici hayvanı mı beslesin? Yemini mi karşılaşın? En önemlisi mera. Doğru düzgün bir pazarımız yok. Su nerede? Suyu mezarlıktan taşıyoruz. Mesela tanker getirseler, geçici bir musluk çekseler. Zor bir şey değil bunlar. Belediyenin yapacağı şeyler. Oraya bir kesim yeri yapmışlar ama gideri nerede bunun? Oraya birikiyor."

"CHP'Lİ TUTDERE: BU İNSANLARIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİ DUYUN"

CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, besicilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekerek, "Türkiye’de bu hayvanları yetiştiren bin bir emek veren, çoluğuyla çocuğuyla gecesini gündüzüne katan bir yıldır, bir buçuk yıldır bu hayvanları besleyen insanların bu mağduriyetini görün" diye konuştu.

Tutdere şunları söyledi:

"Şu anda hem yaşam koşulları hem de burada getirmiş oldukları, bin bir emekle yetiştirdikleri, besledikleri hayvanların büyük bir çoğunluğu ellerinde kalmış. Bu tabloya baktığımızda; vatandaşlarımızın Adıyaman halkının alım gücü düştüğü için artık kendi ibadetlerini kurban ibadetlerini de yerine getiremiyorlar. Ve gelip kurban alamamışlar. Çoğu üreticinin elindeki malı şu an bu saate kadar elinde kalış durumda. Ve üreticiler son derece kaygılılar. Bir daha ki yıl kurban artık yetiştirmeyeceklerini söylüyorlar. Çünkü; şu an bu ortamda özellikle arpa fiyatlarının yüksekliği, saman fiyatının yüksekliği, hayvanı beslemekteki masraflar ve hayvanı da satamamak milleti de çaresiz bırakmış durumda, üreticiyi çaresiz bırakmış durumda. Şu anda üretici değil bayramın sevincini yaşamak şu anda burada bulunmaktan büyük bir üzüntü duyuyor.

Buradan yetkililere sesleniyoruz; bu insanlarımızın feryadını duyun. Türkiye’de bu hayvanları yetiştiren bin bir emek veren, çoluğuyla çocuğuyla gecesini gündüzüne katan bir yıldır, bir buçuk yıldır bu hayvanları besleyen insanların bu mağduriyetini görün ve bu konuda ciddi bir adım atın ve bu insanlarımızın mağduriyetini giderin diyoruz."