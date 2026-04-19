Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görev yapan teğmen evinde ölü bulundu

Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi 200 sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Teğmen Ümit Mete Erez’i (26) evinde başından vurulmuş halde arkadaşları kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Erez’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Erez’in ateşli silah yaralanması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.