Akşener Gezi Davası tutuklularının aileleriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi Parkı Davası tutuklularının aileleriyle görüştü.

ANKA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 18:00
Akşener Gezi Davası tutuklularının aileleriyle görüştü
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Meral Akşener, Gezi Parkı Davası tutuklarının ailelerini bugün İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı.

Görüşmede, Gezi Davası tutuklularından Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir ve kızları Vera da yer aldı. Görüşme bir saatten fazla sürdü.

Görüşmede bir ailenin, çocuklarının yazdığı mektubu Akşener’e ilettiği öğrenildi. Akşener, ailelerin taleplerini dinledi.


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