Akşener Gezi Davası tutuklularının aileleriyle görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi Parkı Davası tutuklularının aileleriyle görüştü.
Meral Akşener, Gezi Parkı Davası tutuklarının ailelerini bugün İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı.
Görüşmede, Gezi Davası tutuklularından Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir ve kızları Vera da yer aldı. Görüşme bir saatten fazla sürdü.
Görüşmede bir ailenin, çocuklarının yazdığı mektubu Akşener’e ilettiği öğrenildi. Akşener, ailelerin taleplerini dinledi.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- HDP, Gelecek ve DEVA'yı yok saydı
- Projeler 500 milyar TL yuttu
- 'O senin kapasite problemin'
- AKP'nin tütün ve alkole yönelik teklifi Meclis'ten geçti
- Halit Kıvanç yaşamını yitirdi