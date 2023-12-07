Akşener sert eleştirdi... Kurmaylar Özgür Özel’in grup toplantısındaki sözlerini anımsattı!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimde ittifakla ilgili sert açıklamalarına karşın, CHP’de “kırıcı olmamaya özen gösteren tavırın süreceği” vurgulanıyor. Partililer, önemli olanın seçmenlerin desteğini almak olduğunu vurgulayarak, “Nezaketli, samimi ve saygılı bir ilişki yürütmekte kararlıyız. Halkımızın iş birliği yapmamız konusunda beklentisi hepimizin gördüğü bir gerçeklik. Biz milletin beklentilerine göre siyaset yapmaktan yanayız” diyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde CHP’nin iş birliği önerisini reddettikten sonra yaptığı grup toplantısında ittifaklarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.



‘DÜŞMAN OLMAZ’

Bunun üzerine, CHP kanadından İYİ Parti’nin bu tavrına nasıl bir yorum geleceği merak konusu oldu. Partililerin bu noktada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çizdiği çerçeveden farklı bir yorum yapmadığı görülüyor.

Özel’in örgütlere yaptığı “Eski dosttan düşman olmaz. Sakın aramızda bir sıkıntı var sanmayın” uyarısına dikkat çeken parti kurmayları, “Biz İYİ Parti ile nezaketli, samimi ve saygılı bir ilişki yürütmekte kararlıyız. Halkımızın iş birliği yapmamız konusunda beklentisi hepimizin gördüğü bir gerçeklik. Milletin beklentilerine göre siyaset yapmaktan yanayız. Halka rağmen halkın taleplerine kulak tıkayan bir anlayışta olamayız” diyor. Hatta partide son çıkışa karşın hala son günler yaklaştığında tabanların beklentisiyle bir iş birliği yapılabileceğinin umudu olduğu görülüyor.



‘SON GÜNE KADAR...’

Bu kapsamda CHP kulislerinde, “Son güne kadar elbette ki İYİ Parti’nin kararını gözden geçirmesini beklemek halkımızın da bizim de hakkımızdır. Ancak ne olursa olsun asıl birlikteliği tabanda vatandaşımız yapacaktır. Çünkü halkımız özellikle büyükşehirlerde CHP belediyeciliğin nasıl kucaklayıcı olduğunu, ayrım yapmadan hizmet ettiğini, kamu kaynaklarını kullanırken nasıl dürüst kaldığını gördü. Bu kazanımları büyütecektir” değerlendirmesi yapılıyor. İş birliği olmazsa seçmenin ne diyeceğinin kritik olduğunu söyleyen partililer, “Yerel seçimler doğası gereği iki kutuplu olmaya yakındır. Çünkü vatandaşlar oy verirken en yakın hissettiği ve kazanacağını düşündüğü kişiye oy verir. CHP’nin adayları da çoğu yerde ya kazanacak ya da kazanmaya yakın adaylar olacaktır” diyor. l

