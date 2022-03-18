Akşener'den 18 Mart mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Çanakkale; Cesaretin, birliğin ve mücadelenin ruhudur. Sevginin, umudun ve inanmışlığın tarifidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla videolu bir mesaj paylaştı.
Videoda, fonda "Ah Bir Ataş Ver" türküsü eşliğinde Çanakkale muhaberelerinden ve Mustafa Kemal'in görüntülerinden kesitler yer aldı.
Akşener, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
“Çanakkale; Cesaretin, birliğin ve mücadelenin ruhudur. Sevginin, umudun ve inanmışlığın tarifidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum... 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun! #ÇanakkaleGeçilmez”
Çanakkale;— Meral Akşener (@meral_aksener) March 18, 2022
Cesaretin, birliğin ve mücadelenin ruhudur.
Sevginin, umudun ve inanmışlığın tarifidir.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum...
18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun!#CanakkaleGecilmez pic.twitter.com/iR536oZ4S1
İlgili Haberler
- Akşener'den 'seçim kanunu' tepkisi: 'Milletin ferasetine inanmıyorsan daha fazlasını getir'
- Son Dakika: Meral Akşener: 'Ceplerine indirip götürdüler'
- Meral Akşener'den 'Tıp Bayramı' mesajı
Video Haberler
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
- Arzu Zindaşti cinayeti: Davada yeni gelişme
- Evin bodrum katından 'su borusu' geçiyor
- Rusya Lviv’de havalimanını vurdu!
- 2 lise öğrencisi not bırakıp intihar etti
- 9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon
En Çok Okunan Haberler
- Milyarlarca Euro yurttaşın cebinden çıkacak
- Sadri Alışık, unutulmaz replikleriyle yâd ediliyor
- Saray'a yapılacak spor tesisi ihalesi de yandaşa!
- FT: 'Batı 'garantör ülke' talebine mesafeli'
- Pes dedirten ticaret: Fıstık ezmesi içerisine sakladılar
- Devler Ligi'nde final yolu belli oldu!
- Burger King'den Rusya kararı
- Avrupalı tasarımcıdan ilginç bağış: O bir seks sembolü
- Yeşilçam'ın kural dışı yıldızı: Sadri Alışık
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu