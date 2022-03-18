Akşener'den 18 Mart mesajı

18 Mart 2022 Cuma, 13:53

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla videolu bir mesaj paylaştı.

Videoda, fonda "Ah Bir Ataş Ver" türküsü eşliğinde Çanakkale muhaberelerinden ve Mustafa Kemal'in görüntülerinden kesitler yer aldı.

Akşener, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Çanakkale; Cesaretin, birliğin ve mücadelenin ruhudur. Sevginin, umudun ve inanmışlığın tarifidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum... 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun! #ÇanakkaleGeçilmez”