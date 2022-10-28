Akşener'den domates üreticisi kadınlara ziyaret: 'En ucuz çamaşır deterjanına ancak yetiyor'

28 Ekim 2022 Cuma, 14:10

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya’nın Demre ilçesinde domates serasında çalışan kadınları ziyaret etti. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın eşlik ettiği Akşener, kadın üreticilerle kahvaltı yaptı, çalışma şartlarını dinledi.

Akşener’in sohbet ettiği üretici bir kadın, “Sebze para etmiyor, domates para etmiyor. Masraf çok. Girdiler; ilaç, gübre. Elektrik çok pahalı” diye dert yandı.

Bir çalışan da Akşener’e şu sözlerle dert yandı:

“250 lira yevmiye alıyoruz. Bu 250 lira en ucuz çamaşır deterjanına ancak yetiyor. Torbayı doldurmuyor. Klimam yok, ahım şahım bir şeyim yok, sadece bir makine, bir buzdolabı, bir de televizyon, 290 lira elektrik parası ödedim.”

Üretici kadın, Akşener’e “Geçen yıl üç defa yevmiyelere zam yaptık ama insanlara verdiğimiz yevmiye parasıyla markete gidemiyorlar. Normalde bir sezonda bir defa belirlenirdi yevmiyeler sonuna kadar öyle giderdi. Ben kazanamıyorum, insanlar aldıkları parayla geçinemiyor. Çiftçinin durumu çok zor” diyerek sıkıntılarını anlattı.

Bir çalışan, kazandıkları yevmiye ile geçinmekte zorluk çektiklerini belirterek şunları söyledi:

“Geçen hafta pazara gittim, 300 lira parayla gittim, inan ki iki poşet doldurmadı. Bir kök marul olmuş 10 lira, bir kilo patlıcan olmuş 20 lira. Bir kilo fasulye olmuş 30 lira. Bir de sebzenin bol olduğu yerde, şehirleri İstanbul’u, Ankara’yı düşünemiyorum. Ne yapabiliriz? Önce bir çuval gübre oldu 50 lira şimdi 500 lira, bin lira.”