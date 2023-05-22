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Akşener’in danışmanından dikkat çekici Sinan Oğan iddiası: Petrol şirketine işaret etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, Sinan Oğan'ın ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin üstü kapalı bir paylaşım yaptı. İde “Her şeyi dedi de, “Kuzeydoğudaki petrol şirketine ne derim.. O nedenle mecburum" demedi..” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 18:05
Akşener’in danışmanından dikkat çekici Sinan Oğan iddiası: Petrol şirketine işaret etti!
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, Sinan Oğan'ın ikinci turda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi ve bir iddiasını dile getirdi. 

Murat İde, Oğan'ın ismini vermeden üstü kapalı bir şekilde "İş takipçisi" ifadelerini kullanıp bir petrol şirketine işaret etti.

İde’nin söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Herşeyi dedi de;

"İş takipçisiyim.. Hatta Devlet Bahçeli beni o yüzden azarlamıştı.. Kuzeydoğudaki petrol şirketine ne derim.. O nedenle mecburum" demedi..”


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