Aksoy Araştırma: Seçmenin yüzde 94,5’i “asgari ücret zammı en az yüzde 40 olmalı” diyor
Aksoy Araştırma, Türkiye’nin gündeminde yer alan asgari ücret konusunda halkın nabzını tuttu. Araştırmadan çıkan sonuca göre, 24 Haziran 2018 seçimlerinde farklı partilere oy vermiş seçmenlerin büyük bir kısmı, asgari ücret konusunda aynı fikri taşıyor.
Araştırmaya katılanlar “Asgari ücret artışı ne kadar olmalı” sorusuna benzer yanıtlar verdi. Parti ayrımı yapılmadan Türkiye geneli ortalaması dikkate alındığında katılımcıların yüzde 27.5’i asgari ücrete yüzde 40 zam yapılmasını istediklerini belirtti. “Yüzde 60 zam yapılsın” diyenlerin oranı yüzde 22.2 olurken, yüzde 12.7’lik kesim ise yüzde 80 zam yapılmasını istedi.
“Yüzde 100 olsun” diyenlerin oranı yüzde 17.3, yüzde 100’ün üzerinde zam isteyenler ise yüzde 14.8’lik bir kesmi oluşturdu. Yüzde 20 ve altında zam isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 5.5 oldu.
AKP SEÇMENİNDE AĞIRLIK YÜZDE 40 ZAM DİLİMİNDE
Araştırmada asgari ücrete zam talebi, katılımcıların 2018 Milletvekili Seçimleri’nde oy verdikleri partilere göre de sınıflandırıldı. Buna göre, AKP seçmeninin yüzde 30.7’si zammın yüzde 40 olmasını istiyor. Yüzde 27.1’lik kesim yüzde 60 zam yapılsın derken, katılımcıların yüzde 12’si zammın yüzde 80, yüzde 14.3’lük bölümü ise yüzde 100 olması gerektiği yönünde görüş beyan etti.
CHP seçmeninin büyük bir bölümü ise yüzde 100 ve üzerinde zam isteğinde bulundu. CHP’lilerin yüzde 23.1’lik kesmi “Zam oranı yüzde 100 olmalı” derken, zammın yüzde 100’ün üzerinde olması gerektiğini belirten katılımcı oranı ise yüzde 20.2.
MHP SEÇMENİNDE DE YÜZDE 40 AĞIR BASIYOR
Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin önemli bir bölümü zammın yüzde 40 olması konusunda görüş birliğine varmış durumda. Katılımcıların yüzde 55.9’u yüzde 40’lık zammı tercih ederken, 14.7’lik bir kesim ise yüzde 60 seçeneğini tercih ediyor. İYİ Parti seçmeninde de benzer bir yaklaşım söz konusu.
İYİ Parti seçmeninin yüzde 27.2’si yüzde 40’lık zam dilimini tercih ederken, yüzde 25’i ise “Zam oranı yüzde 60 olmalı” görüşünü beyan etti. HDP seçmeninde ise daha fazla zam talebi göze çarpıyor. Katılımcıların yüzde 32.4’ü “Zam oranı yüzde 100’ün üzerinde olmalı” diyor. Yüzde 40-60 ve 80’lik zam dilimlerini tercih edenlerin oranı ise yüzde 14.8’le eşit olarak dağılmış durumda.
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