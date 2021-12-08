Avrasya’dan son anket: CHP, AKP’yi geçti, MHP’ye kötü haber

08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:58

Avrasya Araştırma 27 Kasım-3 Aralık arasında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmaya göre kararsız oylar azaldı, kararsız seçmenin oyları muhalefet partilerine kaydı. Araştırmada sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar şöyle:

"Sizce ekonomik kriz var mıdır?"

Ciddi bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyorum: Yüzde 71

Geçici bir ekonomik kötüleşme olduğunu düşünüyorum: Yüzde 15.9

Ekonomik kriz olduğunu düşünmüyorum:Yüzde 1.4

Bilmiyorum: Yüzde 11.7

"Mevcut hükümetin ekonomik krizi bitirebileceğine inanıyor musunuz?"

Hayır bitiremez: Yüzde 72.1

Evet bitireceğine inanıyorum: Yüzde 14.3

Fikrim yok: Yüzde 13.6

"Mevcut ekonomik durumda sizce hangilerinin payı yüksektir?" (Açık uçlu soru)

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 84.2

AKP: Yüzde 73.2

Cumhur İttifakı: Yüzde 70.1

Devlet Bahçeli: Yüzde 70.4

MHP: Yüzde 67.8

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 15.4

CHP: Yüzde 13.23

Millet İttifakı: Yüzde 9.1

Meral Akşener: Yüzde 8.1

Diğer: Yüzde 13

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonominin iyi yönettiğini mi, kötü yönettiğini mi düşünüyorsunuz?"

Kötü yönetiyor:Yüzde 80.3

İyi yönetiyor: Yüzde 12.3

Ne iyi ne kötü yönetiyor: Yüzde 8.5

"Hükümetin/TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının gerçek olduğuna inanıyor musunuz?"

Evet:Yüzde 7.4

Hayır: Yüzde 85.9

Bilmiyorum: Yüzde 6.7

"Aşağıdaki isimler ekonomiyi AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan daha mı iyi yönetir, daha mı kötü yönetir?"

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Daha iyi yönetir: Yüzde 65.8

Daha kötü yönetir: Yüzde 34.2

MERAL AKŞENER

Daha iyi yönetir:Yüzde 64

Daha kötü yönetir: Yüzde 36

ALİ BABACAN

Daha iyi yönetir: Yüzde 67.9

Daha kötü yönetir:Yüzde 32.1

AHMET DAVUTOĞLU

Daha iyi yönetir: Yüzde 60.1

Daha kötü yönetir: Yüzde 38.9

"Sizce erken seçim yapılmalı mı?"

Evet:Yüzde 67.5

Hayır: Yüzde 22.8

Kararsızım: Yüzde 9.7

MHP DİPTE

"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" (Kararsızlar dağıtılmadan)

CHP: Yüzde 26.4

AKP:Yüzde 24

İYİ Parti: Yüzde 11.3

HDP: Yüzde 9.5

MHP: Yüzde 5.7

DEVA: Yüzde 2.3

Gelecek: Yüzde 2.3

Saadet: Yüzde 1.1

Diğer: Yüzde 1.5

Kararsız/Oy yok: Yüzde 13

KARARSIZ OYLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

CHP: Yüzde 30.4

AKP: Yüzde 27.6

İYİ Parti: Yüzde 12.9

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 6.5

DEVA: Yüzde 6

Gelecek:Yüzde 2.5

Saadet: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 1.7

"Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Tayyip Erdoğan kazanır mı?"

Kazanır: Yüzde 28.5

Kazanamaz: Yüzde 55.9

Bilmiyorum: Yüzde 15.6

"Yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?"

Evet: Yüzde 30.2

Hayır: Yüzde 56

Diğer adaylara bağlı: Yüzde 13.8

"Erdoğan’ın karşısında aşağıdaki isimlerden birisi çatı aday olursa ya da ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz?"

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

Oy veririm: Yüzde 48.2

Oy vermem: Yüzde 33.5

Kararsızım: Yüzde 18.3

ALİ BABACAN

Oy veririm: Yüzde 44.1

Oy vermem: Yüzde 35.5

Kararsızım: Yüzde 20.4

EKREM İMAMOĞLU

Oy veririm: Yüzde 50.6

Oy vermem: Yüzde 33

Kararsızım: Yüzde 16.4

MANSUR YAVAŞ

Oy veririm: Yüzde 50.6

Oy vermem: Yüzde 32

Kararsızım:Yüzde 17.4