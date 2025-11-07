Aktan’dan Gürlek açıklaması: 'HSK soruşturma açmak zorunda'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bakan yardımcılığı görevindeyken 29 Kasım 2024’te Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg’daki Eti Maden Anonim Şirketi’ne yönetim kurulu üyesi olarak atandığını ancak başsavcılık görevine atandıktan sonra 9 ay boyunca maaş almaya devam ettiğini belgeleriyle ortaya koydu. Belgelerde, İstanbul Başsavcılığına 2 Ekim 2024'te atanan Gürlek’in yönetim kurulu üyeliğinin 6 Ağustos 2025’te sona erdiği görülüyor.

‘HSK İNCELEYİP SORUŞTURMA AÇMAK ZORUNDADIR’

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, belgelerin açıklanmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) inceleme yapmak ve soruşturma açmak zorunda olduğunu vurguladı. Cumhuriyet'e konuşan Aktan, “Hakimler ve Savcılar Kanunu”nun ilgili maddesinin “Hakim ve savcılar, kanunlarda belirlenenlerden başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar. Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini Adalet Bakanlığına onbeş gün içinde bildirmekle yükümlüdürler” ifadelerini anımsattı. Aktan, “Maddeye göre hakim ve savcıların ne yapıp yapamayacakları belirleniyor. Kazanç getiren bir iş yapamazlar. Yapılırsa, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) inceleme yapmak ve soruşturma açmak zorundadır. Yasanın maddesi son derece açık. Dolayısıyla başka bir yerden görev alamazlar, ücret alamazlar” dedi.

‘MÜMKÜN OLMAMASI GEREKİR’

Hakim ve savcıların yasa kapsamında belli koşullarda izin alarak görev yapabildiğini söyleyen Aktan, söz konusu maddenin Özel’in açıkladığı belgeler için geçerli olmadığını söyledi. Aktan, “Bazı hakimler başka yerde görevlendiriliyor ama o zaman hakimlik mesleğinden ayrılmış oluyor. Örneğin biri Rekabet Kurulu’na gidiyor, o zaten yasalarla düzenlenmiştir. O zaman gittiği yerden para alır, hakimlik maaşı almaz bildiğim kadarıyla. Ama dünkü (önceki gün) açıklanan olayda hem savcı maaşı alıyor hem de yönetim kurulu üyeliğinden maaş alıyor. Bunun mümkün olmaması gerekir” ifadelerini kullandı. Aktan, sözlerini “Atama da ilginç. Atama gizli bir şey değil. Devletin bir birimi atama yapmış oraya. Atama yapılırken bu madde gözetilmeliydi. Farkına mı varılmadı veya unutuldu mu bilmiyorum” cümleleriyle noktaladı.

'BU AÇIKÇA SUÇTUR'

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de yaptığı yazılı açıklamada Gürlek'in görevden alınması gerektiğini söyledi. Bülbül, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na onlarca hukuksuz operasyon düzenleyip zindana attıran başsavcı, aynı dönemde Erdoğan’ın imzasıyla kamu şirketinden maaş alıyormuş. Bu açıkça suçtur. HSK’nın ve Adalet Bakanlığı derhal harekete geçmeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında soruşturma açarak görevden almalı, bu skandalın gereğini yapmalıdır” dedi.