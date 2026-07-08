'Aktaş İhsan Aktaş' davasının karar celsesinde 15. duruşma günü başladı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen, 7’si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesi, 15’inci duruşma gününde devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de tutuklu sanıklar arasında yer aldığı davanın bugünkü oturumu, avukat savunmalarıyla başladı.

KARAR CELSESİNDE SONA YAKLAŞILIYOR

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin baktığı dosyada karar sürecine girilirken, savunmalar yeni inşa edilen duruşma salonunda alınıyor.

Bu aşamada savunma yapmayan tek tutuklu ismin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat olduğu öğrenildi. Duruşma takvimine göre iki hafta içinde tüm savunmaların tamamlanması, ardından mahkemenin karar için yaklaşık 10 günlük ara vermesi bekleniyor.

7 CHP’li belediye başkanı yargılanıyor

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 200 sanık yargılanıyor. Dosyada, aralarında tutuklu belediye başkanlarının da bulunduğu 7 CHP’li belediye başkanı sanık olarak yer alıyor.

Dava, belediyeler üzerinden yürütüldüğü öne sürülen usulsüzlük, örgütlü yapı ve kamu zararına ilişkin iddialar nedeniyle uzun süredir kamuoyunun gündeminde bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmış, aralarında belediye başkanları, belediye yöneticileri ve şirket temsilcilerinin de bulunduğu sanıklar hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, Aktaş’ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütü üzerinden belediyelerle bağlantılı bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.