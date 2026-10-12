Aktaş’tan kamyon kiralayan belediye Suriye’ye bağışlıyor

AKP’li Bahçelievler Belediyesi, envanterinde bulunan çöp kamyonunu Suriye Arap Cumhuriyeti’ne bağışlama kararı aldı. Bahçelievler Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantılarında gündeme gelen teklif kapsamında söz konusu işlemde hibe sürecinin de AFAD koordinasyonunda gerçekleştirileceği belirtildi. Konu hakkında belediye meclisinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bahçelievler Meclis Üyesi Gencay Özcan “ Kendi kaynağımızı, cebimizdeki parayı kullanıp çöp kamyonu kiralıyoruz. Elimizdeki çöp kamyonunu da götürüp başka ülkenin bir belediyesine belki bağışlayacağız. Biz bunu normal bulmuyoruz. Değerli arkadaşlar bu doğru değil. Senin elinde yok zaten. Eve lazım olan dışarı haramdır” diyerek karara tepki gösterdi.

Belediye Temmuz 2024’te, kent temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş kiralamak üzere ihale düzenlerken çöp kamyonunun olduğu ihaleyi 564 milyon 886 bin 350 TL’ye Aktaş’ın ailesine ait Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketi almıştı. Belediye ile şirketin 2024 yılında imzaladığı sözleşme devam ederken sözleşmeye göre belediye, Aktaş’ın şirketiyle 2027 yılına kadar çalışacak. Ağustos ayı sonunda karar çıkan Aziz İhsan Aktaş davasında Aktaş, hakkındaki örgüt kurmak ve yönetmek suçundan beraat etmişti. Aktaş, dosya kapsamında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında ayrıca 2 yıl ihale yasağı kararı verildi.