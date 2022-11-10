AKUT, Atatürk'ü Dolmabahçe önünde dalış yaparak andı

10 Kasım 2022 Perşembe, 17:19

AKUT, Ulu Önder Atatürk'ün vefatının 84. yıldönümü nedeniyle, Türk Balık Adamlar Derneği Spor Kulübü (TBK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi işbirliğiyle Dolmabahçe Sarayı'nın önünde "Saygı ve Anma Dalış Töreni" düzenledi.

Her üç kurumdan 20'ye yakın dalgıç, Caddebostan Sahili'nden tekneyle yola çıkarak, Dolmabahçe Sarayı'nın önüne geldi. Saat tam 09:00'da dalışı gerçekleştiren grup, Atatürk’ün resmi ölüm saati olan tam 09.05'te su yüzüne çıktı.

AKUT Başkanı Mehmet Murat Boz, dernek olarak Ata'ya saygılarını özel bir şekilde sunmak istediklerini belirterek, şöyle dedi:

"Dünyanın en önemli arama kurtarma ekipleri ülkemizde diyebiliriz. Ulu Önderimiz Atatürk'ün bizimle olsaydı bundan büyük mutluluk duyacağına eminiz. AKUT olarak çeyrek asırdır, Atamızın ülküsü olan Cumhuriyetimiz sayesinde uluslararası başarılar yakaladık ve toplumumuzun gönlüne yerleştik. Bunu sonsuza kadar devam ettirmeye kararlıyız. Ama hep söylediğimiz gibi keşke afetler olmasa da bize ihtiyaç olmasa. AKUT Başkanı olarak şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına, Atamızın eşsiz anısı önünde hüzün ve saygıyla eğiliyorum."