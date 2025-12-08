Akyaka Orman Kampı ağaç kesim sahası oldu

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) 1. derece doğal sit ve özel çevre koruma bölgesi olan Akyaka Orman Kampı’na ilişkin “koruma amaçlı imar planı ve jeolojik–jeoteknik etüt” ihalesine çıkmasının ardından bölgeyi “Üretim ve kesim sahası” ilan etti ve girişleri yasakladı.

Muğla Orman İşletmesi yazılı bir açıklama yaparak “devrilme tehlikesi oluşturan ağaçların kesileceği” bildirse de kaç ağacın kesileceği konusunda bilgi vermedi.

Alanda imar planı hazırlamanın yasal olarak mümkün olmadığını hatırlatan Gökova Ekoloji Meclisi yazılı açıklama yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kamp alanında yaklaşık 35-40 tane ağacın kesilmek üzere işaretlendiği ancak bu ağaçların neredeyse tamamının sağlıklı, yıkılma tehlikesi olmayan ağaçlar olduğunu belirledik. Söz konusu ağaçların yapılmak istenen yeni otopark alanını genişletmek, otoparka giriş/çıkış yolu açmak, yeni karavan ve çadır konaklama alanı açmak, yolları genişletmek amacı ile işaretlendiği çok açık. İşaretlenen tüm ağaçların fotoğraf ve video görüntülerini kayıt altına aldık.

Adeta yangından mal kaçırırcasına ormanın büyük bölümünde sağlıklı ağaçlara gelişi güzel işaretler koyarak kesilmeye çalışılması ancak rant sevdası ile açıklanabilir. Tüm bu oldu bittileri meşrulaştırmaya yönelik "yeni yönetim plan revizyonu" ya da "koruma amaçlı imar planı" düzenleme yoluna gideceklerdir. İşaretleme mevzuata aykırı olarak yapılmıştır. Ağaçların zemine yakın bölümlerine kesici aletlerle kesikler atılarak veya kabukları kazınarak belli belirsiz işaretleme yapılmış. Yönetmeliğine göre ağaçlar kesilmek üzere belirgin bir şekilde damgalanır. Bu tür işaretleme faaliyeti yönetmeliğe aykırıdır. Yapılan çalışmanın hiçbir şeffaflığı yoktur ve suç niteliğindedir” denildi.