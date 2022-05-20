Alaattin Çakıcı'nın tetikçisinden Halk TV muhabiri Seyhan Avşar'a tehdit
Gazeteci Seyhan Avşar, Alaattin Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun eroinle yakalandığını ve istihbarata çalıştığını haberleştirdiği için tehdit edildiğini duyurdu.
Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV'de yayımlanan "Çakıcı için kurşun atan tetikçi eroinle yakalanmış: İfadesinde yok yok" başlıklı haberiyle suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun 16 kilo eroinle yakalandığını ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını yazdığı için tehdit edildiğini duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Gazeteci Avşar, "Alaattin Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun 16 kilo eroinle yakalandığı ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını yazdığım için tehdit ediliyorum. Pazartesi suç duyurusunda bulunacağım. Ancak başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir bilinsin isterim" ifadelerini kullandı.
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