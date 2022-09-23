Alabora olan tekneyi kurtarmak isterken, ölümle burun buruna geldiler
Kastamonu’nun Abana ilçesinde karaya oturan tekneyi kurtarmak için denize açıldıkları bot alabora olan iki balıkçı denize atlayarak kurtulabildi. Denizdeki iki balıkçı, arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Kastamonu’nun Abana ilçesinde balık tutmak için denize açılan bir balıkçı teknesi, dalgalar sebebi ile İlişli köyündeki balıkçı barınağına yanaşmak istedi. Bu sırada motorları duran tekne, karaya oturdu. İki balıkçı da karaya oturan tekneyi kurtarmak için botla denize açıldı.
Dalgalar sebebi ile mendireklere çarpan bottaki iki balıkçı denize atlayarak kurtulabildi. Daha sonra sandalla denize açılan diğer balıkçılar, bottan atlayan balıkçıları kurtardı. Hastaneye kaldırılan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan olay ise sahildeki yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde denize açılan balıkçıların bulunduğu botun mendireklere çarptığı görülüyor.
Sahildeki yurttaşların uyarıları sonrasında bottaki iki balıkçı denize atlıyor. Denize atlayan balıkçıları dalgalar sürüklüyor.
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