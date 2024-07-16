Alacak kavgasında bıçaklandı, hastanede öldü
Ankara'da alacak meselesinden çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Ali Rıza Yılmazer (25), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Enes A. tutuklanırken, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmazer'in bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi Şehit Hakan Yorulmaz Caddesi'nde önceki gün Enes A., aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan Ali Rıza Yılmazer ile tartıştı.
Kavgaya dönen olayda Enes A. cadde üzerinde bulunan apartmandaki evine gidip bıçak alarak, tekrar dışarı çıktı. Enes A., Ali Rıza Yılmazer'i bıçaklayarak kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yılmazer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmazer, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Enes A. ve H.A. gözaltına alındı. Enes A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, H.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Öte yandan Yılmazer'in bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enes A.'nın, kendisinden kaçmaya çalışan Yılmazer'i yakalayıp, bıçakladığı görüldü. Soruşturma sürüyor.
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